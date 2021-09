Torre del Greco, pericolosa sostanza chimica finisce negli occhi della ballerina indiana: salvata dai volontari

Negli occhi della giovane danzatrice indiana, nel corso di un’esibizione, finisce una pericolosa sostanza chimica: provvidenziale l’intervento dei volontari presenti all’evento per assicurare l’ordine pubblico. È accaduto ieri sera a Villa Macrina, dove si è svolta l’ultima serata di «Torre del Greco Folk Festival», rassegna di musica popolare organizzata dal Comune.

Alla danzatrice, impegnata ad applicare dei ciondoli sulla fronte, è scivolato accidentalmente di mano il flacone contenente la sostanza fissante, sostanza finita direttamente negli occhi. Udite le urla della ragazza, sono immediatamente accorsi i volontari del corpo Gav, in servizio per assicurare le procedure di vigilanza e sicurezza.

Franca Bussola, Nunzia Vitiello e Domenico La Russa, questi i nomi delle tre persone giunte in aiuto, hanno prestato i primi fondamentali soccorsi all'artista, effettuando accurati lavaggi e iniezioni con soluzione di acqua pura fino all'arrivo dei medici del 118, chiamati sul posto dai presenti. La ragazza è stata poi trasportata all’ospedale Santobono per le cure del caso. A tarda ora la danzatrice è stata dimessa, fortunatamente senza avere riportato danni agli occhi. A conclusione della serata il direttore artistico Nicola Di Lecce e il consigliere comunale Michele Langella si sono complimentati con i volontari per l’attività svolta.