Spari a 25enne a Torre del Greco, non fu rapina ma reazione a spedizione punitiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 6 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una spedizione punitiva contro di lui perché aveva osato molestare una ragazza vicina al clan. In dieci lo accerchiano e lui per difendersi spara a uno di loro, gambizzandolo, poi si dà alla fuga. Sono bastate 24 ore agli agenti della polizia del commissariato di Torre del Greco per arrestare il 38enne P.S., il pistolero già noto alle forze dell'ordine che aveva premuto il grilletto martedì sera alle 19.30 in via Del Monte ferendo alla gamba il 25enne P.A., poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maresca dove è stato medicato.