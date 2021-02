Giù calcinacci da ponte ferroviario: strada chiusa e traffico in tilt sul lungomare di Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Giù calcinacci dal ponte delle ferrovie: intervento dei vigili del fuoco e strada chiusa. Paura e traffico in tilt in via Litoranea e via Alcide De Gasperi, dove una squadra dei vigili del fuoco è stata costretta ad intervenire a seguito della segnalazione della caduta di alcune pietre dal ponte che unisce le due arterie poste a ridosso del lungomare di Torre del Greco, oggi preso letteralmente d’assalto da centinaia di persone viste anche le temperature tipicamente primaverili.

Necessario l’arrivo sul posto anche di una pattuglia della polizia municipale, che ha interdetto il transito ad auto e moto, con inevitabili conseguenze sulla viabilità ordinaria, solo in parte attenuate dall’utilizzo della cosiddetta strada parallela.

«Mai come oggi - spiega un avventore della Litoranea - si era registrata una massiccia presenza di persone, che hanno approfittato della bella giornata per accomodarsi ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti della zona. Per fortuna non ci sono stati danni a cose e persone, ma questo è comunque un campanello d’allarme in vista della prossima primavera, quando il lungomare sarà una delle mete preferite dai torresi che vorranno godersi qualche ora a contatto con il mare».

