La strada dei runners ridotta ad una discarica di rifiuti ingombranti. Divani, lavandini, sedie e altri resti gettati alla rinfusa, per giunta di fronte all’ingresso del centro per l’impiego. Si presenta così viale del commercio, arteria nota per essere la cerniera di congiunzione tra il centro di Torre del Greco e la vicina Ercolano, ma soprattutto perché frequentata ogni giorno da decine di atleti, appassionati e sportivi occasionali che scelgono questo vialone con marciapiedi larghi per tenersi in forma.

Un’attività sportiva messa a dura prova in questi giorni dallo scarso senso civico di alcuni ignoti, che hanno scelto in particolare la parte iniziale della strada per depositare gli scarti di quelli che sembrano veri e propri «sfratti» di inizio anno. «È strano che nessuno abbia visto nulla - si lamenta Andrea, tra i più indignati - visto che questa è una via dove le auto transitano a qualsiasi ora del giorno e delle notte».

Sta di fatto che i residenti della zona ma soprattutto i podisti hanno dovuto fronteggiare questo innaturale e degradante stato delle cose. Una situazione già segnalata alla autorità competenti, in particolare al sindaco: «Anche se non ce ne sarebbe bisogno - tuona Vincenzo, altro cittadino adirato per lo stato in cui si trova viale del Commercio - visto che qui Giovanni Palomba ci passa spesso, essendo tra le persone che utilizza questi marciapiedi per tenersi in forma insieme ad alcuni amici».

A dimostrazione di questo, tra Natale e Capodanno il primo cittadino è stato immortalato in una foto proprio in viale del commercio, foto finita poi sui social dove non sono mancati i commenti per la scarsa pulizia dell’arteria e delle strade limitrofi e, nella circostanza, anche per non aver notato un’auto in sosta con le quattro ruote ben salde sul marciapiede.

