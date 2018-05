Discarica di scatolette per cani a Torre del Greco: «Incivili, amate solo gli animali»

Martedì 22 Maggio 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 12:01

TORRE DEL GRECO - Almeno venti scatolette di cibo per cani dimenticate per terra dalle animaliste che accudiscono i randagi della zona, insieme a pacchetti di sigarette vuoti, bicchieri di plastica, scarti alimentari, rifiuti di vario genere. E un messaggio chiarissimo: «Chi ama troppo gli animali diventa incivile con gli umani», con le parole «animali» e «umani» sottolineate per ribadire il concetto.Alta tensione tra animalisti e residenti in via Montedoro, arteria a monte nel quartiere chic di Torre del Greco, a due passi dall'ospedale Agostino Maresca: le fotografie che immortalano lo scempio sono state scattate proprio da un abitante del rione e subito postate su Facebook, con centinaia di commenti. Chi si prende cura dei randagi del quartiere - un branco di cani senza padrone che staziona nelle pinete di Montedoro - li accudisce con cura, fornisce loro acqua e cibo «ma non ha alcun rispetto per la natura e per le persone che vivono qui: la zona è in condizioni pietose grazie all’inciviltà di molti, all’indifferenza di tanti e al totale abbandono da parte delle istituzioni».«Siamo tutti animalisti, ma l'amore eccessivo per gli animali fa diventare incivili con gli umani: perché non raccogliete le scatolette vuote? - si domandano le famiglie di via Montedoro - È un gesto di educazione civica».