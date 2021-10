Torre del Greco: tonno rosso sequestrato e donato a una casa di riposo

Hanno fermato un natante da diporto che navigava a pochi metri dalla riva a Torre del Greco. Ed effettuando un controllo hanno scoperto che trasportava un esemplare adulto di tonno rosso, specie ittica per la quale in questo periodo è vietata la pesca. Denunciato il responsabile mentre il pescato è stato donato ad una casa di riposo.

Ad effettuare l'azione nella zona de «La Scala» personale della Guardia Costiera di Torre del Greco, nell'ambito delle consuete attività di vigilanza e controllo a tutela dell'ecosistema marino e delle filiere ittiche.

Gli uomini della Capitaneria hanno in particolare notato una persona a bordo maneggiare l'esemplare di tonno rosso. Il diportista è stato scoperto e fermato mentre era intento a sbarcare il pescato. I militari, a quel punto, hanno recuperato l'esemplare, lungo circa 1,70 metri e con un peso di circa 102 chilogrammi, ponendolo immediatamente sotto sequestro e poco dopo, grazie all'intervento del dirigente medico del servizio veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud, lo stesso è stato giudicato edibile e quindi devoluto in beneficenza alla casa di riposo per anziani «Ricovero della Provvidenza». Al responsabile è stata anche comminata una sanzione di oltre 1.000 euro.