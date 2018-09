Torre del Greco, torna a casa della mamma l'uomo di 45 anni sparito lo scorso 31 luglio

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - «Dopo un’estate costellata di eventi luttuosi e drammatici, quest’autunno è invece iniziato con una buona notizia». È questa l'espressione di soddisfazione del sindaco Giovanni Palomba in merito al ritorno a casa di Michele Sorrentino, il quarantacinquenne di cui i familiari non avevano più notizie dirette dallo scorso 31 luglio. L’uomo, rintracciato dai carabinieri ad Arco di Trento, è stato riportato a casa dove ha trovato ad accoglierlo la mamma e uno dei due avvocati che hanno seguito l'intera vicenda, Antonino Baldinelli (l’altro legale è Marina Napolitano).Della questione si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto, che due settimane fa aveva mandato in onda un servizio sul caso, servizio grazie al quale erano arrivate segnalazioni di una sua possibile presenza ad Arco di Trento. Qui l’uomo, che si era spostatodalla residenza di Atripalda - dove vive da alcuni anni - per recarsi al Nord per un colloquio di lavoro, era stato anche visto ma non bloccato due settimane fa, prima di fare perdere nuovamente le proprie tracce.Grazie al lavoro degli avvocati Baldinelli e Napolitano e all’attività dei carabinieri, i queste ore è giunta la svolta: i militari l’hanno rintracciato ad Arco di Trento e, dopo un meticoloso lavoro, convinto a ritornare a Torre del Greco, dove è poi giunto a casa della mamma.