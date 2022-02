Torre del Greco: via erbacce e rifiuti piante aromatiche nell'area abbandonata

Via le erbacce e i rifiuti accumulati negli anni: al loro posto piantine aromatiche mediterranee. È il risultato dell'operazione di bonifica promossa dall'associazione Primaurora che ha riguardato l'ex isola ecologica compresa tra via Cimaglia e via Anzio, zona per anni lasciata al degrado più assoluto.

Aderenti all'associazione, residenti, cittadini comuni ma anche volontari stranieri giunti a Torre del Greco da alcuni Paesi europei grazie all'associazione Ianua Australis hanno unito le forze prima per estirpare le erbacce, poi per riempire i sacconi dei rifiuti sparsi nell'area e infine per creare un piccolo angolo green.



«I problemi di qualsiasi posto del mondo - dicono i promotori - sono problemi di tutto il mondo ed è dovere di tutti noi considerarli tali ed impegnarci per risolverli, soprattutto con azioni concrete come questa. È ormai da tempo l'ora in cui è necessario più fare che parlare. Ringraziamo tutti per la partecipazione, sarà dovere di ognuno garantire la cura di quest'area».