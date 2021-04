Torre del Greco, voto di scambio: consigliere ed ex assessore in manette

Voto di scambio alle elezioni: in manette anche il consigliere Mario Buono. All'alba di oggi, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli.

Associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio è il reato contestato a cinque persone, di cui quattro finite ai domiciliari. Tra loro c'è proprio Mario Buono, di recente passato in maggioranza con il sindaco Palomba e all'epoca candidato con la civica Forza Torre, prima di un periodo con la Lega. In manette di nuovo anche Simone Onofrio Magliacano, ex assessore, già condannato in via definitiva a tre anni per la stessa vicenda. Ai domiciliari anche Gennaro Savastano e Vincenzo Izzo.