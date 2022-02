Torre del Greco, minacce e botte al titolare di un bar: arrestato per estorsione

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un 28enne gravemente indiziato di estorsione continuata e atti persecutori ai danni del titolare e dei dipendenti di un noto bar della città corallina.

I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli, controlli della polizia al Vasto: scattano 400 multe agli... I CONTROLLI Napoli, preso a Scampia spacciatore con droga e bilancino di... IL CASO Pensionato riempie il carrello all'Ikea e prova a scappare:... IL CASO Napoli, 15 studenti stipati in un furgone «fantasma»... I CONTROLLI Pomigliano, romeno ruba la marmitta da un'auto in sosta:...

Le indagini sono scattate a seguito delle denunce presentate dalle vittime. Secondo quanto ricostruito, il 28enne, presentandosi quotidianamente anche più volte al giorno nel bar, con minacce e violenze fisiche ha costretto sia il titolare che i dipendenti del bar a consegnargli piccole somme di denaro nonché a somministrargli bevande e consumazioni senza pagarle, minacciando che, in caso contrario, avrebbe infastidito e allontanato gli avventori presenti nel bar.

In un'occasione l'autore delle estorsioni ha danneggiato, rendendole inservibili, una vetrina e una fioriera poste all'esterno del bar. Tali condotte hanno causato al titolare e ai dipendenti del bar un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità, costringendole a modificare le proprie abitudini di vita, al punto tale che una delle dipendenti aveva rassegnato le proprie dimissioni per sottrarsi alle molestie e alle vessazioni del 28enne.