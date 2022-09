Torre del Greco, laurea in tempi record: arriva in cattedra baby prof di 23 anni

Baby prof in cattedra domani: si laurea in Fisica in tempi minori di quelli previsti e da domani andrà ad insegnare matematica e fisica a 23 anni Alessio Parlati, 23enne di Torre del Greco è uno dei più giovani professori in Italia e si è laureato in fisica, anche magistrale, con specializzazione in didattica della fisica e ha fatto un lavoro di tesi coinvolgendo i licei classici e scientifici di napoli. Lo scopo della tesi sperimentale è stato di rendere appetibile la fisica matematica, visto che spaventa molti e mancano i professori:

«Pensare ad un nuovo modo di “insegnare matematica e fisica” che punti sia all’eccellenza che all’inclusività - dice- è ormai una priorità. Da studente della profesoressa Maria Mellone, attualmente presidente della Commissione Italiana per l’Insegnamento della matematica dell’Umi, ho avuto modo di riflettere su come gli studenti spesso sviluppino una forte disaffezione non nei confronti delle discipline Stem, bensì nel modo in cui vivono tali discipline a scuola: le emozioni giocano, cioè, un ruolo fondamentale. In questo senso, ritengo che scuola e università debbano interagire in modo sinergico al fine di rispondere efficacemente ai bisogni formativi emergenti dal tessuto sociale. Le attività Pls condotte quest’anno sono un eccellente esempio di tale interazione ed è stato per me molto formativo e gratificante progettare le attività Pls sulla fisica del caos deterministico».