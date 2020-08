Napoli umiliata: le Torri Aragonesi colonizzate da degrado e clochard

Osservare le Torri aragonesi di via Marina, superstiti dell'antico e possente forte del Carmine, demolito agli inizi del '900 per far posto al tratto finale del corso Garibaldi, desta rabbia e sgomento. I quattro anni di restauri curati dalla società Uno Outdoor non sono bastati per strappare al loro destino di degrado e abbandono le torri che oggi versano in uno stato di avanzatissimo degrado a causa della presenza di un grande accampamento di clochard e di tossicodipendenti che hanno letteralmente colonizzato l'area guardando in cagnesco chiunque osi avvicinarsi a quello che ormai è di fatto il loro regno.



a prendere il posto che occupavano prima del restauro della discordia realizzato dalla società pubblicitaria. Negli anni in cui le torri sono state ingabbiate dalle impalcature su cui prendevano posto i lavoratori, infatti, non sono mancate le polemiche - culminate con un ricorso al Tar e a strascichi giudiziari che vanno avanti ancora oggi - da parte dei comitati civici cittadini capitanati dache ha duramente puntato il dito contro laaccusandola di aver eseguito un restauro approssimativo e di aver allungato a dismisura i tempi per beneficiare di ulteriori introiti provenienti dalle pubblicità affisse. Accuse che la società Uno Outodoor ha sempre respinto con forza al mittente, ribadendo di aver eseguito i lavori in accordo e sotto la supervisione della Sovrintendenza.

Oggi i clochard sono tornati ad occupare le impalcature che ancora circondano la torre Brava, creando con cartoni e coperte veri e propri separè che li nascondono alla vista delle auto di passaggio. I resti dei bivacchi finiscono puntualmente nei fossati che circondano le torri, alimentando una discarica che, a sua volta, attira insetti e topi.

Un vero e proprio schiaffo alla storia e alla cultura di Napoli, figlio del disinteresse e della disorganizzazione dei lavori di pulizia e sorveglianza da parte degli enti preposti. Più volte i cittadini della zona hanno protestato contro il Comune e la Sovrintendenza, chiedendo che la torre Brava e la torre Spinelli venissero finalmente incluse nei percorsi turistici cittadini. Tutte le critiche e le proposte sono rimaste in gran parte inascoltate e i risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti.

«Ci troviamo a due passi dal porto di Napoli - ha spiegato Antonio Alfano dell'associazione No Comment e i turisti che arrivano o ripartono in nave come prima cosa vedono proprio le antiche torri aragonesi. La storia della nostra città meriterebbe ben altra attenzione di quella che ricevono queste antiche vestigia del passato - prosegue - invece ci troviamo di fronte a quotidiani episodi di incivilità che rappresentano una vergogna per Napoli e per i napoletani. Qui c'è degrado urbano e sociale, ci sono decine di senza fissa dimora accampati che stanno dando vita ad una nuova maxi discarica. Come cittadini - conclude - chiediamo che questo problema non passi sotto silenzio e che le istituzioni preposte si attivino per strappare al degrado questi importanti pezzi della nostra storia e della nostra cultura».

Anche la vicina fontana della Marinella, realizzata alla fine del XVIII secolo per volontà del re Ferdinando IV di Borbone, versa in tristi condizioni di degrado. La vasca è usata come sversatoio per rifiuti mentre a pochi metri la carcassa di uno scooter e una lunga distesa di sacchetti, resti di cibo e siringhe intrise di sangue fanno da desolante corollario al fallimento di una città nella conservazione e nella valorizzazione dei suoi beni monumentali.

