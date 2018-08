Tossicomane armato di forbici tenta di uccidere la madre nel Napoletano: preso

Giovedì 23 Agosto 2018, 20:48

TORRE DEL GRECO - In preda ad una crisi di astinenza e armato di un paio di forbici da cucina ha tentato di uccidere la madre: «Dammi i soldi o ti ammazzo». Ma l'allarme dei vicini di casa e il pronto intervento dei poliziotti ha impedito che la lite si trasformasse in un bagno di sangue. In manette è finito G.M., 19 anni di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, tossicodipendente con una lunga carriera criminale alle spalle: ora il giovane si trova nel carcere di Poggioreale, accusato di tentata estorsione ai danni dell'anziana madre.Tutto è iniziato quando G.M. si è scagliato contro la donna, a caccia di contanti per acquistare la droga. Impossibile contenere la furia del 19enne: in balia di un raptus, il ragazzo ha afferrato un paio di forbici, ha strattonato la madre e l'ha minacciata di morte: «Dove sono i soldi? Dammi i soldi o ti ammazzo». Le urla strazianti della donna hanno richiamato l'attenzione dei vicini di casa: in pochi minuti sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno fatto irruzione nell'appartamento dove hanno trovato G.M. ancora armato di forbici.Messa in salvo la madre, i poliziotti hanno disarmato il 19enne e lo hanno bloccato, arrestandolo per tentata estorsione. Il giovane soffre di dipendenza da stupefacenti: a gennaio di quest'anno ha tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione ma anche in quel caso l'intervento dei poliziotti è stato decisivo.