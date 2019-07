Lunedì 22 Luglio 2019, 11:13

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato un giovane che si aggirava tra i turisti in Via San Sebastiano. L’uomo era a bordo di uno scooter risultato rubato. Il mezzo è stato sequestrato e il 27enne denunciato per ricettazione.