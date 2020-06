Napoli, il corteo degli autobus turistici: traffico in tilt da via Vespucci al Plebiscito

Circa 50 autobus turistici hanno paralizzato Napoli dalle otto di questa mattina. Da via Vespucci fino a piazza del Plebiscito una lunga fila di bus a passo d’uomo ha strombazzato il clacson per chiedere che il governo intervenga in loro aiuto. Gli operatori recriminano il mancato contributo promesso dal presidente Conte, che a loro detta, avrebbe dovuto versare nelle casse di questa categoria il 25% del fatturato 2019. Con i conducenti turistici anche gli operatori Ncc e gli autisti degli scuola bus.



La manifestazione è stata organizzata dall’associazionee ha visto la partecipazione di circa 300 persone. È la terza volta in un mese che i conducenti degli autobus turistici scendono in piazza e se non avranno risposte a breve minacciano nuovi blitz.