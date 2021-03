Napoli: piazza Nicola Amore e via Duomo, ecco il nuovo dispositivo di traffico

Napoli, cambia il dispositivo di traffico tra via Duomo e piazza Nicola Amore. Ecco le nuove regole, in vigore dalle 16,30 di domani 9/03/2021 fino al 10/5/2021.

1. in via Duomo, il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via Tramontano e piazza Nicola Amore, eccetto i veicoli di soccorso e di emergenza che potranno accedere e uscire da via Duomo angolo via Tamontano;

2. la sospensione del senso unico di circolazione nel tratto di strada di via Duomo compreso tra Piazza Nicola Amore e via Tramontano;

3. in piazza Nicola Amore, tratto basso della piazza, dall'incrocio di via San Giovanni in Corte/via Starace all'incrocio di via Renovella/via Seggio del Popolo, n. 2 carreggiate separate con sensi di marcia contrapposti come riportato nel grafico.

