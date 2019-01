Giovedì 31 Gennaio 2019, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per consentire lo svolgimento della manifestazione «Capodanno Cinese» prevista per il 4 febbraio a Piazza del Gesù, è stato istituito un temporaneo dispositivo di traffico dalle 00,01 e fino a cessate esigenze. In particolare è stato deciso di sospendere lo stallo riservato al carico/scarico merci ubicato nella zona antistante il cortile della Basilica di Santa Chiara e di istituire il divieto di transito per i bus turistici.