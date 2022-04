Traffico di rifiuti tra Pozzuoli e Napoli, sequestrata discarica abusiva

I carabinieri hanno sequestrato un’area di circa 9mila metri quadrati: era utilizzata come discarica abusiva di rifiuti ferrosi. Grazie a un monitoraggio costante del territorio, i militari hanno rilevato un movimento intenso di veicoli nella parte più alta di via Montagna Spaccata, al confine tra Napoli e Pozzuoli. Tutti entravano colmi di scarti e rifiuti e ne uscivano senza carico. Quattro le persone fermate e identificate. Sequestrati i furgoni e i rifiuti smaltiti illecitamente. Per il proprietario del fondo è scattata la denuncia per smaltimento e stoccaggio illecito di rifiuti.

