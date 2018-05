Traffico di droga sui binari: arrestati i narcos della Circumvesuviana

Martedì 29 Maggio 2018, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 20:41

I poliziotti del commissariato Portici-Ercolano hanno arrestato Andrea Catapano, 21 anni, e Antonio Coppola, 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Utilizzavano come trasporto treni della Circumvesuviana o autobus provenienti dal capoluogo partenopeo, per non dare nell’occhio ed evitare i controlli di polizia.Entrambi i giovani immettevano sul territorio porticese ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, che poi veniva rivenduta tra gli insospettabili della cosiddetta Portici radical chic, durante le feste nei locali pubblici.I poliziotti hanno quindi deciso di predisporre dei servizi di appostamento e dopo una meticolosa e intensa attività d’indagine sono riusciti a mettere fine a questa attività messa in opera da Catapano e Coppola.Infatti durante un servizio predisposto sul bus 254 partito da Napoli con capolinea a piazza Poli, di Portici, i poliziotti hanno notato i due giovani salire alla fermata di san Giovanni a Teduccio.Entrambi sono stati bloccati e dal controllo sono stati trovati, nello zaino di Catapano 494 grammi di marijuana e la somma di 145 euro, mentre nelle tasche dei pantaloni di Coppola, la somma di 30 euro.Da un successivo controllo effettuato presso le rispettive abitazioni di entrambi i soggetti, nella casa di Coppola sono stati trovati 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione funzionante, un coltellino e dei fogli con elencati nomi e somme di denaro.