Traffico di eroina nei vicoli di Napoli: arrestati due africani con 50mila euro di droga

Giovedì 11 Luglio 2019, 14:58

Ieri sera, i poliziotti della sezione Falchi hanno arrestato una cittadina nigeriana 55enne regolare sul territorio nazionale e un cittadino algerino 46enne, irregolare, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.In vico Mattonelle i poliziotti hanno notato una donna che, all'esterno di uno stabile, prelevava un grosso involucro dalla sua borsa infilandolo nello zaino indossato dall'uomo con il quale stava parlando. I due, alla vista della polizia, si sono separati tentando di far perdere le loro tracce. L'uomo è stato bloccato dopo una colluttazione, mentre la donna è stata raggiunta all'interno dello stabile dove aveva tentato di nascondersi all'interno del suo terraneo.Dal controllo, gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre 800 grammi di eroina pura per un valore all'ingrosso di circa 50mila euro.