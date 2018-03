Giovedì 15 Marzo 2018, 19:12

È stato condannato a 18 anni di carcere, per traffico internazionale di droga, il boss della camorra Tommaso Iacomino, arrestato un anno fa a Ventimiglia dalla polizia di frontiera. Per anni a capo del clan di Ercolano, era già arrestato in Italia negli anni '90 con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel 2006 fu coinvolto in una inchiesta della Procura di Palermo su un maxitraffico di cocaina tra il Sudamerica, la Campania e la Sicilia. A carico di Iacomino, latitante a Bogotà, fu emesso un mandato di cattura internazionale. Secondo l'accusa, rappresentata dalla pm Amelia Luise, trattando direttamente il prezzo della cocaina con i boss dei cartelli colombiani e peruviani, era in grado di far arrivare in Sicilia e nel Nord Italia ingenti quantitativi di droga.