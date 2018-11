Venerdì 23 Novembre 2018, 13:26

Oltre 500 kg di sigarette di contrabbando sono state sequestrate a Casalnuovo di Napoli dalla Guardia di Finanza: arrestato in flagranza di reato un contrabbandiere. Le fiamme gialle, durante un'ordinaria attività di controllo del territorio nel comune di Casoria, hanno notato un'automobile che procedeva a velocità sostenuta: il veicolo fermato ed ispezionato nascondeva all'interno dell'abitacolo 140kg di sigarette di contrabbando. I finanzieri hanno esteso i controlli ad un locale in uso al conducente dell'automezzo, adibito allo stoccaggio delle bionde di contrabbando, sequestrando così un ulteriore quantitativo pari a kg 400 di sigarette di varie marche, principalmente «cheap white» provenienti dai paesi dell'est Europa. L'autista del furgone - un 31enne di Casoria, con precedenti specifici - è stato arrestato in flagranza di reato e condotto agli arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria di Napoli nord.