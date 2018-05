Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 09:35

Traffico in tilt sulla strada statale 7bis tra Pomigliano e Villa Literno, a causa di un incidente che ha coinvolto due tir, un camion e due autovetture. Grande spavento per gli automobilisti e le persone lungo il tratto di strada interessato dall’impatto che attualmente risulta ancora impraticabile. A quanto sembra non ci sarebbero feriti gravi ma solo contusi in seguito al forte scontro che ha ridotto in frantumi il parabrezza del tir ed ha deformato la parte posteriore del camion. Attualmente si attende l’intervento delle forze dell’ordine, per poter iniziare a rimuovere le vetture coinvolte