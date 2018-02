Napoli, traffico in tilt nella zona ospedaliera: tre cantieri paralizzano la viabilità

Mercoledì 14 Febbraio 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 19:06

Traffico in tilt e viabilità completamente bloccata nella zona ospedaliera di Napoli dove si registrano gravi disagi da questa mattina. L' area cittadina compresa tra piazza Medaglie d' Oro e la zona collinare che comprende gli ospedali Cardarelli, Policlinico, Pascale, Monaldi e Cotugno, è paralizzata e quasi impraticabile per gli automobilisti che impiegano tra le 2 e le 3 ore per percorrere anche i tratti stradali più brevi.Ancora più problematica la situazione per ambulanze e mezzi di soccorso che sono rimasti imbottigliati nel traffico ma non è tutto. Considerando la vicinanza con la zona ospedaliera, altrettanti disagi li hanno avuti tutti quei pazienti che avevano in programma per oggi visite ambulatoriali e assistenze mediche presso uno dei presidi citati.«Ho impiegato più di due ore per raggiungere la zona ospedaliera da Fuorigrotta - racconta Anna Covino, 55enne napoletana rimasta intrappolata nel traffico - come altri avevo delle visite mediche da fare ed è impensabile bloccare una città nel mezzo di una zona dove ci sono così tanti presidi ospedalieri». L'eccessiva congestione della zona è da collegare alla presenza di tre cantieri, tra cui quello su via Domenico Fontana partito oggi per i lavori di pavimentazione stradale.In questo caso, la strada che collega piazzetta Arenella con il Cardarelli è stata ristretta ad una sola carreggiata, mentre di norma è percorsa in entrambi i sensi di marcia e rappresenta l' arteria viaria principale per raggiungere la zona ospedaliera. Altri due cantieri sono presenti su via Gaetano Quagliariello, per lavori urgenti che dureranno 90 giorni e a Rione Alto per l' installazione della fibra ottica.Nonostante il caos, il Comando del Corpo della Polizia Municipale di Napoli, guidato da Ciro Esposito, ha attivato un piano di emergenza per snellire il traffico impazzito in queste ore. La maggior parte degli agenti in servizio sulla municipalità sono stati titti destinati alla zona ospedaliera e dintorni. In particolare i poliziotti municipali hanno presidiato l' incrocio tra via Domenico Fontana e via Pietro Castellino, l'area del Cardarelli, l'incrocio tra via Castellino e via D' Antona, via 11 Fiori del Melarancio, Cappella Cangiani e la rotonda dei Colli Aminei.Inoltre 2 poliziotti municipali sono stati ricoverati al Cardarelli, entrambi per ipotermia dopo essere stati circa 4 ore sotto la pioggia battente, condizione che ha reso ancora più drammatica la viabilità.