Venerdì 26 Ottobre 2018, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASORIA. E’ morta come la figlia: travolta da un pesante automezzo in manovra nella centralissima via Principe di Piemonte. Un destino assurdo, una tragica fatalità che unisce madre e figlia: Maria Ballone, 78 anni, ieri mattina è rimasta stritolata dalle ruote di una autocisterna di carburante che si accingeva a rifornire il distributore di benzina della Esso. La figlia, Carmela Farina, 50 anni, fu investita e uccisa sul colpo, invece, alcuni mesi fa da una macchina spazzatrice in via Brindisi, alla periferia cittadina. Per Maria, inutile è stata la corsa disperata dei sanitari del 118 di salvarle la vita: è morta durante il tragitto dell’ambulanza diretta, a sirene spiegate, all’ospedale Cardarelli di Napoli.