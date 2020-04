Tragedia nel Napoletano: ragazzo si uccide nel giorno del suo ventesimo compleanno

ragedia nella cittadina di Pollena Trocchia, nel Napoletano, un giovane si è tolto la vita. Dalle prima indagini appare questa l'ipotesi più accreditata.

Oggi era il giorno del suo ventesimo compleanno. Scossa l’intera comunità per la notizia della morte del giovane di appena venti anni. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio, un lancio nel vuoto dal palazzo dove abitava con la famiglia.

Sul posto carabinieri della tenenza di Cercola, la polizia locale. Allertati i soccorsi del 118 ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto il giovane ad un tale gesto. La salma in attesa dell’autorità giudiziaria e del medico legale. Indagini attualmente in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA