Tragedia nel Napoletano: donna uccisa a colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola

Secondo alcune testimonianze, Immacolata Villani era uscita dalla scuola dove aveva accompagnato la figlia ed era salita in auto, dove sembra ci fosse un'altra donna con lei, quando è stata avvicinata da un uomo, probabilmente l’ex compagno, a bordo di uno scooter. L'uomo le ha intimato di scendere perché dovevano parlare. Poco dopo, mentre discutevano sotto la pioggia, si è sentito uno sparo e l'assassino è scappato. Per fortuna i bambini erano già tutti in classe. Questo il racconto del fatto di genitori di altri alunni che stavano abbandonando il plesso dopo averli accompagnati.

Lunedì 19 Marzo 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 10:34

Una donna è stata uccisa questa mattina a Terzigno. Secondo le prime ricostruzioni la donna, Immacolata Villani, 31 anni, di Boscoreale, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre accompagnava la figlia a scuola, in via dei Pini. Davanti alla scuola elementare di Boccia al Mauro i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato. I primi sospetti, secondo le prime indagini dei militari dell'Arma, ricadrebbero sull'ex della donna. Si tratterebbe, dunque, dell'ennesimo caso di femminicidio.