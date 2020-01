Tragedia a Pozzuoli: esce con amici, poi ha un malore e muore in strada

Un tranquillo pomeriggio con gli amici si trasforma in tragedia per un uomo, di circa settant'anni, che è deceduto in strada in seguito ad un malore. Dirigendosi infatti nel parcheggio tra lo stadio Domenico Conte di Arco Felice e l'ufficio di collocamento, ha avuto un improvviso arresto cardiaco che l'ha portato ad accasciarsi a terra, morendo così senza che nessuno riuscisse a fare nulla per salvarlo. Chiamata l'ambulanza e le forze dell'ordine, con i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che sono prontamente accorsi per tutti i rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA