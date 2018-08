Torrente killer, domani a Qualiano i funerali di Antonio e Carmela

Mercoledì 22 Agosto 2018, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALIANO - Si terranno domani alle ore 16, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata di Qualiano, le esequie di Antonio Santopaolo e Carmela Tammaro, due delle vittime delle acque del Raganello. La camera ardente sarà allestita domattina, a partire dalle 9, nella chiesa a due passi dal campo sportivo della città. Le salme di Antonio e Carmela sono in viaggio dalla Calabria.Il sindaco Raffaele De Leonardis ha annunciato per domani il lutto cittadino. La comunità, ancora sotto choc dopo la tragica notizia, prega ora per le due bimbe della coppia, in particolare per Chiara, ricoverata al Gemelli di Roma.