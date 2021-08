Tragedia del Raganello, sindaco di Torre del Greco: «Sia fatta giustizia»

TORRE DEL GRECO. «Siamo fiduciosi che quanto prima giustizia sarà fatta». L'auspicio è del sindaco Giovanni Palomba, che ricorda come oggi ricada il terzo anniversario della tragedia del Raganello, il torrente in Calabria dove tre anni fa persero la vita dieci persone. Tra queste l'avvocato torrese Imma Marrazzo.

Il primo cittadino, sottolineando come pochi giorni fa era stata ricordata un'altra ferita aperta per Torre del Greco, quella legata al crollo del ponte di Genova e alla morte tra l'altro di quattro amici, spiegano come «è tanta la rabbia e la delusione che ancora oggi solca la mente ed i pensieri di chi rivive il dolore e il ricordo di quei momenti difficili ed interminabili; scene che non dimenticheremo mai ma davanti alle quali abbiamo il dovere etico e morale di continuare a lottare, con speranza e determinazione, fiduciosi che, quanto prima, giustizia sarà fatta. Alle famiglie Marrazzo-Sarnataro, al consorte ed ai figli della nostra cara Imma, rinnovo il mio più sentito cordoglio. Questa città non dimenticherà mai il sacrificio umano della sua gente e ovunque nel tempo ne celebrerà il ricordo».