San Giorgio, morta suicida 90enne madre del capitano dei vigili e nonna dell'assessore

Ha scelto di farla finita gettandosi dal terzo piano dal suo appartamento di viale Tartaglia, a San Giorgio a Cremano. Protagonista del gesto estremo un'anziana di 90 anni, che poco dopo le 15 si è lanciata dal balcone della sua abitazione, a due passi dal municipio. Un volo fatale di qualche metro che non le ha tuttavia lasciato scampo. Sanitari e forze dell'ordine accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso in una dinamica già abbastanza chiara.



L'anziana era la nonna dell'assessore alle Politiche giovanili del Comune, Renato Carcatella, madre del sindacalista di lungo corso e capitano della polizia municipale Giorgio Carcatella. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna - da qualche anno non più autosufficiente e continuamente assistita in casa da figli e nipoti - si sarebbe suicidata non riuscendo ad accettare tale condizione. Chi la conosceva bene racconta di una donna «forte e generosa».