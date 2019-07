Martedì 9 Luglio 2019, 22:47

Tragedia sfiorata nel pomeriggio ad Arzano. Cede il muro di recinzione della scuola del plesso Colombo, già transennato da qualche anno perchè considerato, dai tecnici, in precario equilibrio statico. Nonostante il pericolo e la chiusura della strada da parte dei vigili del fuoco c'era però chi continuava imperterrito a passare per quella via incurante dei rischi. Poteva scapparci il morto: fortunatamente quando il muro è venuto giù come cartapesta non c'erano persone a ridosso. Ora i cittadini attendono che il Comune, considerato per troppo tempo latitante, intervenga con immediatezza e in maniera adeguata per mettere in sicurezza la restante parte della recinzione in tufo a garanzia e a salvaguardia della pubblica incolumità.