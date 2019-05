Domenica 5 Maggio 2019, 09:08

Tragedia sfiorata nel vecchio centro di Casavatore, cadono calcinacci e pietre da un fabbricato disabitato: chiusa via sottotenente Giovanni Esposito. Le macerie hanno travolto una auto in transito, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti. La strada nelle ore diurne è molto trafficata, soprattutto dagli alunni che raggiungono la vicina scuola Benedetto Croce. L’arteria, comunque, è stata immediatamente transennata e interdetta al traffico veicolare e pedonale. Scattato anche il divieto di sosta da via della Madonnina fino al civico 20 di via sottotenente Esposito. Il Comune ha incaricato una ditta di procedere alla recinzione, per impedire appunto il transito veicolare e pedonale, mediante l’installazione di pannelli grigliati con apposizione di relativi segnali di cantiere e stradali e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Il provvedimento è scattato in seguito al sopralluogo del tecnico comunale Claudio Martinelli e dei vigili urbani. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco. La chiusura di via sottotenente Esposito inevitabilmente avrà ripercussioni sulla mobilità di quell’area della città.