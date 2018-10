Lunedì 29 Ottobre 2018, 17:23

CASORIA. Tragedia sfiorata nella centralissima piazza San Paolo. A causa delle violente raffiche di vento un pino cade sulle auto in sosta. Per una serie di circostanze fortunate non ci sono vittime ma solo danni materiali. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale che hanno chiamato i vigili del fuoco per avviare le operazioni di rimozione. Disagi nella viabilità e tanta paura per i residenti.