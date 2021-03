Tragedia sfiorata a Marano, crolla un muro perimetrale alto 5 metri

Un muro perimetrale alto più di cinque metri è crollato a Marano, in via Casa Criscio, angusta stradina di un rione popolare. Non ci sono vittime o feriti. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale e il personale dell'ufficio tecnico comunale.

Le cause del crollo sono in fase di accertamento. La strada è interdetta al traffico veicolare e pedonale. Il muro è crollato poco fa, intorno alle 15, e solo per puro caso non ha travolto qualche residente del luogo o automobilista di passaggio. A terra, secondo quanto riferito dagli agenti della municipale, ci sono circa dieci metri di macerie.