Giovedì 17 Maggio 2018, 21:24 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 21:24

Tragedia sfiorata al centro di Napoli. Un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo in Rua Catalana, all’altezza del civico 118, a due passi dalla questura di Napoli. Al momento del crollo i negozi della zona erano ancora aperti, ma per fortuna nessuno si è trovato a passare ed è rimasto ferito. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia di Stato che hanno prontamente isolato la zona. Anche gli abitanti della zona si stanno prodigando per eliminare tutte le macerie.