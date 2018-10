Mercoledì 24 Ottobre 2018, 11:25

Tragedia sfiorata all’Isis Casanova nel centro storico di Napoli, a ridosso di via San Sebastiano. Un neon è crollato su un banco a pochi centimetri da uno studente 17enne. La classe si trovava all’ultimo piano dell’edificio, all’interno del laboratorio di odontoiatria. Un istante prima del crollo il ragazzo ha intuito che di lì a poco il neon avrebbe ceduto grazie alla caduta di piccoli pezzi di calcinaccio e, con prontezza di riflessi, è riuscito a scansarsi, evitando per poco di essere centrato in pieno. Immediato il cambio di aula per i ragazzi che però hanno girato molte storie su Instagram denunciando l’accaduto. Gli studenti annunciano che andranno a parlare con il vicepreside al quale riferiranno le loro rimostranze circa questa tragedia sfiorata.