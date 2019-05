Martedì 21 Maggio 2019, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 11:31

Tragedia sfiorata nella città archeologica: le forti raffiche di vento hanno abbattuto il grosso ramo di un albero secolare. Per fortuna nessun ferito, solo tanto spavento per i turisti e gli addetti alla vigilanza. Dalla direzione del Parco Archeologico di Pompei già sono partite le disposizioni per la messa in sicurezza dell'area nei pressi di Porta Marina Inferiore.