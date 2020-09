Pompei, albero sradicato dal vento sfiora un'auto: conducente sotto choc

Emergenza maltempo a Pompei, tragedia sfiorata in via Casone: un albero è precipitato al centro della carreggiata sfiorando una macchina di pochi centimetri. Automobilista sotto choc. Sul posto è intervenuto il sindaco Carmine Lo Sapio che ha coadiuvato le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, nonostante il forte temporale in atto. L'albero, che occupava tutta la strada impedendo la circolazione in entrambi i sensi di marcia rischiando di causare incidenti gravi, non poteva rimanere per molto tempo a terra, troppo pericoloso per aspettare i vigili del fuoco. «Mi preme sottolineare e ringraziare - afferma il sindaco Carmine Lo Sapio che per tutto il giorno ha monitorato la situazione insieme alla Polizia Locale - la grande disponibilità mostrata dagli operai del Comune in forze al settore Vigili Urbani che hanno lavorato in maniera instancabile e intervenendo celermente laddove necessario, come nel caso di via Casone dove il forte vento ha sradicato un albero che si è abbattuto sulla strada bloccando la circolazione veicolare. Sono lieto del clima di grande partecipazione ed entusiasmo evidente e comune a tutti i livelli della macchina amministrativa. Stiamo procedendo spediti nell'azione di rilancio della città di Pompei fin dalla prime ore del mio insediamento e continueremo a farlo, nei prossimi giorni, con la stessa costanza e abnegazione».

