Napoli, tragedia sfiorata a Posillipo, Suv contro auto in sosta: «Da anni chiediamo dossi e dispositivi anti-velocità»

Ennesimo incidente a Posillipo, la scorsa notte, ha messo a rischio l’incolumità dei passanti. Un Suv, marciando ad alta velocità, si è schiantato contro le auto parcheggiate lungo la strada, creando grossi danni. Nessuno ferito. I conducenti, responsabili dell’indicente, stavano cercando di fuggire, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine.

I residenti, preoccupati per la sicurezza nella zona, chiedono interventi significativi.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere municipale Lorenzo Pascucci hanno sottolineato «la necessità di implementare dossi e altre modifiche al codice della strada per contrastare eventi rischiosi come quello verificatosi» ed hanno aggiunto:

«Questi episodi non sono isolati, e gli abitanti temono chiedono soluzioni ad un problema che va avanti da anni. Chiediamo una maggiore attenzione alle normative stradali e sanzioni più severe - continuano Borrelli e Pascucci - per coloro che mettono in pericolo la vita degli altri. Solo attraverso modifiche significative al codice della strada si potrà garantire una maggiore sicurezza sulle strade e impedire a individui temerari di causare danni irreparabili».