Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:45

La tragedia è stata evitata solo grazie all'immediato intervento di una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Nola, guidata da Giovanni Grimaldi, che in transito sulla Statale 7bis Nola Villa Literno ha notato il braccio che regge la segnaletica orizzontale, detto "portale", di segnalazione dello svincolo per Pomigliano ormai quasi staccato dal pilone di sostegno e pericolosamente oscillante a causa delle forti raffiche di vento. In quel momento era piuttosto sostenuto il traffico veicolare diretto verso il litorale domitio e sull'asse mediano che attraversa i comuni a nord Napoli.I poliziotti hanno fermato il transito e chiesto l'intervento degli operai dell'Anas che gestisce l'arteria. Una volta deviato il traffico sull'uscita Marigliano-Boscofangone, gli operai hanno provveduto a smontare il braccio, constatando il distacco quasi totale della saldatura al pilone.