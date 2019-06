Napoli, tragedia sfiorata in via Leopardi: cade un palo dell'illuminazione

Lunedì 17 Giugno 2019, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura questo pomeriggio per la caduta di un palo della luce che ha invaso tutta la strada nella centralissima via Giacomo Leopardi nel quartiere flegreo di Fuorigrotta.L'episodio è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Gabriele Rossetti, la strada che conduce al mercato della Canzanella, sempre affollatissima nelle ore anti pomeridiane. Fortunatamente nessun passante è stato colpito. Meno fortunata un’auto Smart, parcheggiata nelle vicinanze del lampione, che ha subito danni al cofano e un furgone Citroen Berlingo che stava percorrendo la carreggiata è stato non colpito in pieno ma di striscio sul cofano. Solo per una casualità non è successa un altra tragedia in città. Se si fosse trovato a transitare un pedone, visto che il palo è caduto proprio accanto alla striscia per l’attraversamento dei pedoni, l'episodio poteva avere conseguenze inimmaginabili.Le cause sono al vaglio degli inquirenti. «Grazie al cielo - dice una donna, che si sente miracolata - se fossi passato un minuto dopo sarei stato travolto e probabilmente ora non potrei raccontare l’accaduto. Questi lampioni versano in condizioni davvero pietose, sono arrugginiti e palesemente instabili e nonostante le numerose segnalazioni non si sono visti negli ultimi anni interventi per la messa in sicurezza».Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento Mostra, gli uomini della società che gestisce l’illuminazione pubblica Citelum Groupe e la squadra della azienda Meola per ripristinare la sulla sicurezza e l’ambiente dello stato dei luoghi.