Tragedia a Sorrento, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 11 anni è morto precipitando dal balcone della sua casa. Sul posto si sono recati i Carabinieri che indagano sulle cause della caduta non escludendo l'ipotesi del suicidio. A quanto si è appreso, non sono trovati messaggi. La notizia ha sconvolto i residenti della zona che conoscevano bene la famiglia del ragazzo.