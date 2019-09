Mercoledì 4 Settembre 2019, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 09:45

Tragedia nella notte sulla Statale sorrentina, 17enne perde la vita. Il giovane assieme ad amici stava rientrando da una serata in costiera, era in sella al suo scooter Sh 125 quando ha perso il controllo del mezzo. Nel tratto della galleria paramassi tra Castellammare e Vico Equense, ieri sera, intorno alle 23 e 30 il giovane di Angri avrebbe impattato contro un pilastro.All'arrivo dell'ambulanza del 118 i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sotto choc gli amici che si trovavano con lui, secondo le prime testimonianze in curva lo scooter avrebbe sbandato finendo direttamente contro un palo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno effettuato i primi rilievi.