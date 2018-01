Choc nel Vesuviano, comico muore durante il suo spettacolo

Domenica 7 Gennaio 2018, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 20:27

La sera del 5 gennaio l'intrattenitore, comico e showman napoletano Felice De Martino, 41 anni, è morto durante uno dei suoi spettacoli. L'uomo era sul palco quando si è accasciato per un malore, sul posto è giunta un’ambulanza che ha provato invano a rianimarlo. Per l’intrattenitore, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Felice era noto come 'Fefè', suo nome d'arte e nomignolo per tutti gli amici e parenti. L'uomo, originario di Poggiomarino, era ben voluto da tutti.Impegnato come speaker radiofonico per Radio Onion, Fefè era amante dello spettacolo e del cabaret. Aveva lavorato anche per Radio Stereo 5 ed era conosciuto per i personaggi che interpretava, in particolare Concetta e Fefinho. La sua scomparsa ha fatto il giro del web: numerosi messaggi di cordoglio da parte della comunità vesuviana stanno arrivando alla famiglia De Martino, anche dai social networks: "Era un giovane che rincorreva i suoi sogni e le sue passioni. Gli piaceva lo spettacolo, allietare il pubblico, e riusciva a farlo con dedizione e amore. Il rammarico è grande quando a spezzarsi è una giovane vita. Riposa in pace", così scrive un amico su Facebook.