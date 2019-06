Traghetto si arena nel porto di Ischia, sospesi i collegamenti marittimi

Domenica 16 Giugno 2019, 16:43

Collegamenti marittimi col porto di Ischia temporaneamente sospesi a causa di un traghetto che si è arenato quasi al centro dello scalo marittimo durante una manovra in ingresso. La nave è la Lady Carmela della compagnia procidana Gestour e collega le isole con il porto di Pozzuoli. Verso le 15:00 la nave, dopo aver superato la canaletta di ingresso ha iniziato ad avere difficoltà durante le manovre che normalmente si eseguono all'interno dello scalo marittimo per andare poi ad ormeggiare alla banchina Olimpica. Ignote al momento le cause dell'arenamento. Potrebbe esserci stato un temporaneo black out delle centraline di comando in plancia. Ma si potrebbe anche essere verificato un errore del pilota in fase di manovra. Il Lady Carmela è infatti in servizio solo da pochi giorni al posto del Don Peppino, storico traghetto della piccola società armatoriale procidana, che è andato definitivamente in pensione perchè negli ultimi mesi, assai numerosi erano stati gli incidenti causati da questa nave oramai ampiamente desueta e mal funzionante. La Capitaneria di Porto è al lavoro per cercare di disincagliare la nave e nel frattempo l'accesso al porto è stato sospeso, almeno per le navi di maggiori dimensioni come i traghetti, perchè con la Lady Carmela arenata, le manovre all'interno del porto diventerebbero oggettivamente pericolose.