Tragica rapina in una gioielleria nel Napoletano, l'audio choc di una parente della vittima

Circola in Rete un messaggio audio che racconta la rapina sfociata nel sangue sabato scorso a Frattamaggiore, dove un gioielliere armato ha ucciso un rapinatore. A registrare il messaggio è la mamma di tale Nancy, quest’ultima cognata di Raffaele Ottaiano, il rapinatore ucciso dal gioielliere.

La donna di rivolge ad una certa Annamaria, con voce visibilmente spaventata. Rispondendo ad un messaggio di Annamaria che le chiede cosa sia successo, risponde con la registrazione vocale in uno stretto dialetto.

Che è successo Annamaria? Il cognato di Nancy (Raffaele Ottaiano) è morto e a Luigi (Luigi Lauro, il complice bloccato dal poliziotto) lo hanno arrestato. Sono andati a fare una rapina in una gioielleria di Fratta, tre di loro: Luigi, il cognato di mia figlia Nancy e un altro guaglione. Il gioielliere ha sparato e ha preso in pieno il cognato di Nancy e lo ha ucciso. Luigi stata scappando, ma le guardie in borghese che si trovavano fuori ad un bar sono intervenuti, lo hanno bloccato, sfondato di mazzate e lo hanno arrestato. Mò Luigi lo stanno portando a Poggioreale, uno sta a terra (il morto) e un altro è scappato

ggi 17.30 autopsia sul corpo raafaele ottaiano il rapinatore morto pm ha nominato il dott felice nunziata come consulente tecnico della procura. e il pm ha posto quesito: referti balistici, esame salva 50 giorni chiesti

Martedì 13 Febbraio 2018, 17:33

