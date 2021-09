Incidente in moto, chef di 40 anni muore mentre ​va al lavoro sulla Statale vesuviana

Incidente stradale sulla 268, chef muore mentre va al lavoro. Ancora una tragedia sulla statale Vesuviana. A perdere la vita è stato Alfonso Porpora, 40 anni, noto chef di Gragnano residente ad Agerola. Come ogni mattina stava andando al ristorante Leonessa PastaBar, al Cis di Nola, quando la sua moto è stata centrata in pieno da un altro veicolo, all'ingresso di Scafati della statale 268. Per lo chef motociclista non c'è stato nulla da fare: Alfonso Porpora è morto sul colpo. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Nocera Inferiore e la sua salma è a disposizione della magistratura all'obitorio di Sarno. Lascia la moglie e una bimba piccola.

APPROFONDIMENTI TRAGEDIA Treviso, auto esce di strada e prende fuoco: chef 50enne muore... ROVIGO Vaccino prenotato ma prende il virus: chef veneto stroncato dal Covid... IL CASO Chef campano morto in Francia, la famiglia chiede giustizia