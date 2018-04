Lunedì 2 Aprile 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 10:47

Pomigliano. Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano. Due ragazzi a bordo di una Punto stanotte alle tre sono stati travolti da una potente auto in corsa, probabilmente una Bmw che viaggiava a 140 chilomentri orari, con a bordo un ucraino completamente ubriaco. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale Terracciano e viale Alfa, al centro di Pomigliano. Per i due ragazzi, di Sant'Anastasia, non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. L'ucraino è stato arrestato per omicidio stradale. Ora si trova a Poggioreale.