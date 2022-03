Napoli: tragico schianto a Fuorigrotta, muore centauro di 34 anni

Tragico schianto a Fuorigrotta, su via Terracina, dove un centauro ha perso la vita in sella alla sua moto Bmw modello Gs 1200. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 quando il motociclista 34enne che proveniva da Agnano, si è scontrato con un'auto sopraggiunta dalla direzione opposta. Il centauro che trasportava un'amica, sua coetanea, ha impattato violentemente contro l'automobile che stava svoltando a sinistra per entrare all'interno di un'area di pertinenza di una scuola.

APPROFONDIMENTI L'INCI Incidente a Casandrino: scooter contro Fiat 500, morto centauro L'INCIDENTE Incidente a Gragnano: scooter contro auto, 37enne muore sul colpo IL DRAMMA Incidente sulla strada statale 268, muore casalinga di Nola

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista con un codice rosso all'ospedale San Paolo e la sua passeggera all'ospedale Cardarelli mentre per il 54enne alla guida dell'auto non c'è stata necessità di alcun ricovero ospedaliero. Il 34enne, Francesco Maria Leone Claus, nato a Napoli ma residente a Terni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione nel presidio mentre l'amica è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale collinare.

La sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli, comandata da Antonio Muriano, è intervenuta sul posto procedendo ai rilievi e constatando i segni della frenata del motociclista lungo la carreggiata. Dai primi accertamenti, sembra che lo scontro possa essere stato causato dalla mancata precedenza dell'automobilista ma l'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio dei poliziotti municipali che stanno procedendo anche alla verifica della velocità dei mezzi che si sono scontrati. Il centauro e la sua passeggera, indossavano entrambi i caschi di protezione, ora posti sotto sequestro come entrambi i veicoli coinvolti. Nelle prossime ore saranno acquisiti anche gli esiti degli esami tossicologici effettuati sui conducenti dei mezzi.